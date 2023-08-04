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Противники Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата заблокировали дорогу, которая ведет к Свято-Успенской Почаевской лавре, чтобы помешать паломникам из Луцка достичь своей цели. Эту информацию опубликовала пресс-служба Ровенской епархии УПЦ.

В сообщении говорится, что жители поселка Демидовка в Ровенской области установили баррикады на дороге, используя деревянные поддоны, и получили поддержку от органов местного самоуправления. Они пошли на этот шаг, чтобы преградить путь паломникам из Волыни, которые шли крестным ходом в Почаевскую лавру.

Среди тех, кто участвовал в блокировке дороги, находились священники раскольнической Поместной церкви Украины (ПЦУ) и родственники бойцов Вооруженных Сил Украины. Пресс-служба отметила, что среди крестоносцев также были «мамы, жёны и сестры» украинских военных, но к ним никто не проявил уважения.

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