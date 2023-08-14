В первый день форума «Армия-2023» автомобильная пробка на въезд в подмосковный парк «Патриот» растянулась на протяжении 1,5 километра, что привело к ожиданию в течение около часа, как сообщил корреспондент РИА Новости. Многие из посетителей решили оставить свои автомобили и добраться до места проведения форума пешком.

Выставочная экспозиция начнет свою работу в 10 часов утра, а пленарное заседание, посвященное открытию форума, запланировано на 11 часов.

Международный военно-технический форум «Армия-2023» пройдет в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ, и РИА Новости является официальным информационным агентством этого мероприятия.