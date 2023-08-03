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Мужчине, который домогался к школьницам на площади в Корсакове разговорами о сексе, оказалось 74 года. В связи с этим событием было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 135 УК РФ, которая касается совершения развратных действий в отношении двух или более лиц, сообщает astv.ru.

Следственный комитет Российской Федерации по Сахалинской области установил личность жителя Корсаковского района, который был задержан в связи с произошедшим.

Ранее сообщалось, что в Корсакове пожилой мужчина подошел к девочкам подросткового возраста и предложил им попробовать оральный секс.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия для сбора и закрепления доказательств. Также ведомство рассматривает вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

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