На международном военно-техническом форуме «АРМИЯ 2023» произошло событие, которое, безусловно, займет особое место в истории артиллерийской автоматизации. Компания АО НПП «Военные технологии» представила свою новейшую разработку – планшетный артиллерийский комплекс
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На международном военно-техническом форуме «АРМИЯ 2023» произошло событие, которое, безусловно, займет особое место в истории артиллерийской автоматизации. Компания АО НПП «Военные технологии» представила свою новейшую разработку – планшетный артиллерийский комплекс 1А50 «Командор-ВТ».

Представители высших эшелонов власти, такие как Панков Н.А., и глава Донецкой Народной Республики Пушилин Д.В., дали высокую оценку возможностям нового устройства. Но что делает этот комплекс настолько особенным?

«Командор-ВТ» – это совершенно новый подход к управлению огнем и подготовке стрельбы.

Устройство предоставляет артиллеристам возможность автоматизировать многие процессы, включая работу с топографическими картами и спутниковыми снимками, а также выполнение огневых задач с использованием различных ствольных систем поражения и РСЗО.

Основные характеристики, такие как ударопрочный пылевлагозащищенный корпус, способствуют работе в экстремальных условиях. При этом удобный интерфейс, интегрированные электронные топографические карты и специализированное программное обеспечение делают его незаменимым инструментом для современного артиллериста.

Ключевым преимуществом «Командор-ВТ» является его универсальность: он пригоден для работы со всеми системами поражения, находящимися на вооружении Российской Армии.

Вам может понравиться
Группа ученых во главе с Масая Хагивара из Национального научного института RIKEN в Японии разработала особое устройство, использующее слои гидрогеля в кубической структуре, которое позволяет создавать сложные трехмерные органоиды, остро

Японские учёные создают сложные 3D-органоиды с помощью оригинального устройства

Группа ученых во главе с Масая Хагивара из Национального научного института RIKEN в Японии разработала особое устройство, использующее слои гидрогеля в кубической структуре, которое позволяет создавать сложные трехмерные органоиды, остро
Илон Маск поделился видеороликом, в котором представлены новые испытания двигателя Raptor. В этом ролике показано, что двигатель размещен под углом 15 градусов к горизонту и направлен вниз. Видео имеет продолжительность

Илон Маск показал необычный тест нового двигателя для Starship

Илон Маск поделился видеороликом, в котором представлены новые испытания двигателя Raptor. В этом ролике показано, что двигатель размещен под углом 15 градусов к горизонту и направлен вниз. Видео имеет продолжительность
Ученые, представляющие несколько научно-исследовательских центров США, открыли новый вариант окислительно-восстановительной реакции, усиленной ионами хлорида, для разработки экологически чистых аккумуляторных батарей на обычной морской воде. Об этом сообщает Science Blog. Перевод

Экологичные аккумуляторы будущего смогут работать на морской воде

Ученые, представляющие несколько научно-исследовательских центров США, открыли новый вариант окислительно-восстановительной реакции, усиленной ионами хлорида, для разработки экологически чистых аккумуляторных батарей на обычной морской воде. Об этом сообщает Science Blog. Перевод