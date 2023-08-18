На международном военно-техническом форуме «АРМИЯ 2023» произошло событие, которое, безусловно, займет особое место в истории артиллерийской автоматизации. Компания АО НПП «Военные технологии» представила свою новейшую разработку – планшетный артиллерийский комплекс 1А50 «Командор-ВТ».

Представители высших эшелонов власти, такие как Панков Н.А., и глава Донецкой Народной Республики Пушилин Д.В., дали высокую оценку возможностям нового устройства. Но что делает этот комплекс настолько особенным?

«Командор-ВТ» – это совершенно новый подход к управлению огнем и подготовке стрельбы.

Устройство предоставляет артиллеристам возможность автоматизировать многие процессы, включая работу с топографическими картами и спутниковыми снимками, а также выполнение огневых задач с использованием различных ствольных систем поражения и РСЗО.

Основные характеристики, такие как ударопрочный пылевлагозащищенный корпус, способствуют работе в экстремальных условиях. При этом удобный интерфейс, интегрированные электронные топографические карты и специализированное программное обеспечение делают его незаменимым инструментом для современного артиллериста.

Ключевым преимуществом «Командор-ВТ» является его универсальность: он пригоден для работы со всеми системами поражения, находящимися на вооружении Российской Армии.