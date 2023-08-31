Местный житель города Мурино признался в планировании убийства своей бывшей подруги, как сообщает информационный канал «Mash на Мойке» в Telegram. Согласно источнику, 25-летний Глеб, страдая от тяжелого расставания, предварительно пригласил девушку на встречу в уединенном месте, используя предлог поиска закладки с наркотиками.

По сведениям канала, Глеб и девушка встретились около 07:00 у ее дома на проспекте Авиаторов Балтики. Вместе они направились к ближайшей стройке, где между ними разразилась ссора.

В ходе конфликта парень извлек нож и нанес не менее двух ранений. После этого он ушел с места преступления через гаражи, а потом уехал домой на такси. Кроссовки и нож, которым убил девушку, преступник выбросил в мусорку. Также он удалил со своего смартфона информацию о звонках и поездках.