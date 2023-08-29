После начала спецоперации на Украине многие российские знаменитости решительно покинули свою родную страну. Они осудили правительство и выступили с критикой событий. Тем не менее, со временем многие из них пересмотрели свою позицию и вернулись обратно на родину. Портал NEWS.ru рассказала о звездах, которые сделали обратный шаг.

Известный телеведущий Иван Ургант, выразивший свое несогласие с действиями российской власти, отправился в Израиль. Однако впоследствии он изменил свою точку зрения и вернулся в Москву, где продолжил свою работу на корпоративных мероприятиях.

В марте прошлого года телеведущая Ксения Собчак улетела в Израиль вместе со своим сыном. По прошествии месяца она вернулась в Россию и заявила, что не намерена покидать свою родную страну.

Александр Ревва, известный певец и комик, также вначале покинул Россию, однако позднее понял, что очень сильно связан с Москвой. Он снова начал появляться на общественных мероприятиях, включая фестиваль «Песня года».

Историк моды Александр Васильев и солист группы «Звери» Рома Зверь также вернулись обратно на родину.