Музыканты из Баварии, которые приехали на польскую ярмарку в качестве гостей, оказались в международном скандале после того, как, ничего не подозревая, исполнили одну из старинных гимнов армии Третьего Рейха.

Согласно сообщению польского издания Krzysztof Mularczyk, инцидент произошел в Гданьске. Оказалось, что приглашенный хор из Баварии на польской ярмарке исполнил песню из 19 века, которую немецкие солдаты пели, идя маршем на Варшаву.

Поляки быстро узнали в этой народной немецкой песне оттенки нацизма, и это вызвало глубокое возмущение среди них относительно выбора репертуара немецких музыкантов.

Как результат, и хор, и власти немецкого региона были вынуждены выразить свои извинения перед польской стороной, отмечая, что они не имели никакого представления об использовании данной песни во времена Второй мировой войны.