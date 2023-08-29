Из-за активного использования БПЛА в зоне СВО российские инженеры ведут активные разработки в области беспилотной авиации, постоянно совершенствуя их. В польском издании Interia говорится, что  ВС России невероятно быстро развивают
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Из-за активного использования БПЛА в зоне СВО российские инженеры ведут активные разработки в области беспилотной авиации, постоянно совершенствуя их. В польском издании Interia говорится, что  ВС России невероятно быстро развивают свой беспилотный флот.

Журналисты издания отметили, что недавно был представлен новый российский воздушный «авианосец», который способен нести на себе дроны-камикадзе. Но стоит отметить, что такого рода «авиаматки» встречались ранее.

Новый российский самолет-авианосец имеет большую грузоподъемность, что дает возможность размещать под фюзеляжем несколько дронов-камикадзе небольших габаритов. Таким образом, «авиаматка» может дрейфовать в режиме разведки, а в случае обнаружения цели – отправить ударные беспилотники со своего борта.

«Русские занимаются активным производством собственные БПЛА в большом количестве. Мы говорим не только о малогабаритных дронах, но и о больших устройствах», – отмечается в публикации польского издания.

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