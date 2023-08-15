Показ новой военной техники на параде в Польше был проведен в качестве попытки оказать давление на Российскую Федерацию и Белоруссию, заявил полковник запаса и военный эксперт Юрий Кнутов.

Согласно мнению Кнутова, это демонстрация силы, цель которой – показать возможности Польши России и Белоруссии. На параде были представлены современные танки и самоходки, сопоставимые с гаубицей Panzerhaubitze 2000, а также самолеты F-16 южнокорейской разработки.

Эксперт также отметил заявку Польши на закупку около 500 единиц системы управляемых реактивных ракетных систем HIMARS у США. Кнутов уверен, что Польша покажет полученное вооружение с намерением оказать давление на соседние страны.

По мнению аналитика, если Польша решит использовать данное оружие, Россия даст жесткую ответную реакцию, особенно учитывая тесные связи с Белоруссией, которая входит в состав Союзного государства.