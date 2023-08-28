Следственная группа, расследующая обстоятельства крушения самолета Embraer 135BJ Legacy 600, на борту которого находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, рассматривает в том числе и версию с закладкой взрывного устройства в салоне бизнес-джета. При этом весной текущего года на борту был обнаружен неизвестный уборщик, что вызвало настоящий переполох в службе безопасности. Об этом в своем материале сообщает «Московский Комсомолец».

Сообщается, что указанный инцидент произошел на борту второго бизнес-джета Евгения Пригожина Hawker 800 с бортовым номером 02878. Автор материала отмечает, что этим бортом основатель ЧВК «Вагнер» пользовался, когда Embraer находился на ремонте или техническом обслуживании.

Весной текущего года техник джета Hawker обнаружил на борту самолета неизвестного мужчину с пылесосом в руках, который занимался уборкой салона. Техник немедленно связался со службой безопасности. Выяснилось, что визит уборщика был согласован, а техника просто забыли предупредить о заказанной уборке.