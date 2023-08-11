В Челябинской области в изнасиловании восьмилетней школьницы – третьеклассницы заподозрили 33-летнего учителя. Сообщает об этом Telegram-канал Shot.

Согласно информации канала, мать девочки обратилась в полицию с заявлением, в котором утверждается, что педагог совершил непристойные действия в отношении ее дочери. Случай произошел на кладбище в деревне Касарги. Несмотря на обвинения, подозреваемый утверждает, что не насиловал ребенка.

Отмечается, что мужчина работает в школе уже два года и преподает несколько предметов, включая русский язык, литературу, информатику и английский язык. Ранее у него была судимость за нарушение правил дорожного движения.

На данный момент в отношении педагога возбуждено уголовное дело согласно статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Учителя задержали, и он находится в СИЗО.