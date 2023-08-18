В Санкт-Петербурге полиция задержала жениха, организовавшего необычную «праздничную» стрельбу на своей свадьбе. Эту информацию передает 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на Почтамтской улице, где участник свадебного кортежа начал стрелять из травматического пистолета, вызвав панику среди местных жителей. Один из очевидцев происшествия обратился в полицию, после этого был объявлен оперативный план «Перехват». Сотрудники полиции вели поиски черного автомобиля Toyota Camri, который участвовал в инциденте.

Автомобиль был остановлен на Английской набережной. За рулем находился сам жених, проживающий в Московской области. При досмотре у него обнаружили травматический пистолет, который принадлежал ему.

В отношении молодого человека заведено уголовное дело по статье о хулиганстве.