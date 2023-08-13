Российская певица Слава обратилась в социальных сетях к известному музыкальному критику Сергею Соседову с просьбой, чтобы редакторы его программы «За гранью» прекратили ей надоедать регулярными звонками. По словам певицы, на
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Российская певица Слава обратилась в социальных сетях к известному музыкальному критику Сергею Соседову с просьбой, чтобы редакторы его программы «За гранью» прекратили ей надоедать регулярными звонками. По словам певицы, на протяжении нескольких дней она и ее адвокат подвергаются телефонным атакам со стороны редакторов программы Сергея Соседова с требованием принять участие в их телепередаче. Стоит отметить, что упомянутый адвокат занимается делом певицы, связанным с хирургом Тимуром Хайдаровым.

Исполнительница хита «Одиночество» написала, что редакторы передачи Соседова заявили ей по телефону, что если она не явится на передачу, то в выгодной позиции окажется Тимур Хайдаров, так как эфир будет направлен против Славы. Если же певица примет приглашение, то в выигрыше останется она. «Знаете, это очень смешно… Знает ли об этом их начальство?», – написала певица.

Напомним, что ранее певица Слава поделилась с общественностью своим недовольством относительно некачественной пластики груди, которую провел известный пластический хирург Тимур Хайдаров. По словам Славы, спустя год у нее все равно остались огромные шрамы на груди, к тому же, грудь стала асимметричной.

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