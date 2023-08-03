В ночь с 1 на 2 августа над петербуржским небом взошла луна огромных размеров, ярко-золотого цвета. Это уникальное природное явление называется суперлунием. Также увидеть в ночном небе огромный лунный диск жителям Санкт-Петербурга удалось и в ночь на 3 августа. Луна появилась на небе в 22:25, а ее закат начался в 4:45.

Многие интернет-пользователи опубликовали в Сети фотографии уникальной луны, снятые в разных местах культурной столицы. Стоит отметить, что в августе 2023 года суперлуние можно будет увидеть еще раз в конце месяца.

В Сети также можно встретить снимки суперлуния 2023, сделанные жителями других стран.

Суперлуние представляет собой явление совпадения полнолуния с перигеем, когда Луна и Земля находятся на самом близком расстоянии друг от друга. В результате этого людям, находящимся в разных уголках нашей планеты, видна Луна непривычно больших размеров. Термин «суперлуние» не является астрономическим определением. Он используется астрологами.