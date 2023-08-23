Как сообщает в своем Телеграм-канале военный корреспондент Евгений Поддубный, в зоне проведения специальной военной операции военнослужащими российской армии ликвидирован депутат киевского городского совета, полковник в отставке Сергей Ильницкий.

Украинский боевик принимал активное участие в боевых действиях на Донбассе с 2014 года, также был первым заместителем руководителя националистической организации «Правый сектор» (запрещенная в РФ террористическая и экстремистская организация) Дмитрия Яроша.

В последствии Сергей Ильницкий стал командиром отряда «Юг», который входит в состав 28-й отдельной механизированной бригады ВС Украины. При этом смерть украинского боевика подтверждают и украинские паблики. В частности, на своей страничке в социальной сети о гибели Ильницкого на фронте сообщил бывший украинский президент Петр Порошенко.

Напомним, что недавно на Херсонском направлении российскими военнослужащими был ликвидирован лейтенант ССО Главного управления разведки Украины Владислав Логвиненко.