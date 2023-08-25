На заводе «Уралтрансмаш» в Екатеринбурге был собран первый трамвай в стиле ретро. В ближайшие выходные, 26-27 августа, этот трамвай отправится в Петербург для проведения испытаний.

По информации из источника «Фонтанка», по контракту на 54 ретротрамвая уже в разной степени готовности находятся шесть трехсекционных вагонов. В отличие от двухсекционных вагонов из той же партии, которые получили название «Довлатов», эти трехсекционные вагоны будут называться «Достоевский».

Самый готовый вагон, который уже собран, будет отправлен в Петербург на выходных, при помощи двух тралов. Там межведомственная комиссия проведет испытания. Результаты испытаний определят дальнейшую судьбу трамвая, и в случае успешного завершения, он будет запущен в серийное производство.