В соответствии с новым соглашением, группа туристов из Китая прибудет в Россию без необходимости получения виз. Аналогично, российские путешественники также собираются отправиться в Китай. Пекин опубликовал список российских туроператоров, которые
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В соответствии с новым соглашением, группа туристов из Китая прибудет в Россию без необходимости получения виз. Аналогично, российские путешественники также собираются отправиться в Китай.

Пекин опубликовал список российских туроператоров, которые имеют право работать в соответствии с этим соглашением. Правила получения въездных документов были пересмотрены, и теперь в определенных случаях разрешение на въезд может не потребоваться. Контроль также может включать сбор отпечатков пальцев.

Согласно информации агентства РИА Новости, группа китайских путешественников планирует посетить Санкт-Петербург. В их маршрут будут включены такие значимые достопримечательности, как Эрмитаж, Исаакиевский собор, крейсер «Аврора», Дворцовая площадь, Летний сад и Петергоф. Изначально визит был запланирован на 9 августа, однако даты были скорректированы.

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