Переехавший из России в Венгрию IT-специалист Иван Пискунов описал страну как «задворки Европы». В сентябре 2022 года, в период объявления мобилизации, он перебрался в Европу.

По словам Пискунова, в Венгрии, несмотря на наличие централизованного отопления, в его квартире тепло обеспечивается бойлером. Он также отметил, что Будапешт уступает Москве в организации общественного транспорта: метро и наземный транспорт функционируют менее удобно.

По его словам, столица Венгрии имеет проблему с грязью, так как уборка улиц проводится редко. В целом по стране сервис также оставляет желать лучшего. Мужчина признался, что в сравнении с многими европейскими городами Москва представляется более выигрышной.

Он рассказал, что в Венгрии утром на улицах видно множество пивных банок, бутылок и людей без постоянного места жительства, спящих на улицах. В Москве такого нет и улицы всегда чистые.