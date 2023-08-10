Согласно сообщению издания «Коммерсант», в Польше официально началась предвыборная кампания перед выборами в парламент страны, которые назначены на 15 октября 2023 года. Известно, что партия «Право и справедливость», возглавляемая вице-премьером
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Согласно сообщению издания «Коммерсант», в Польше официально началась предвыборная кампания перед выборами в парламент страны, которые назначены на 15 октября 2023 года.

Известно, что партия «Право и справедливость», возглавляемая вице-премьером Ярославом Качиньским, намерена сохранить свое лидерство в парламенте в третий раз подряд.

В официальном сообщении говорится, что ни «Право и справедливость», которое занимает лидирующее положение, ни «Гражданская коалиция», сокращающая разрыв, не могут рассчитывать на самостоятельное парламентское большинство.

Также подчеркивается, что данное политическое направление высказывает противоположное мнение относительно предоставления помощи Украине.

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