Отгрузка нефти на танкеры в порту Новороссийска проходит без проблем. По словам генерального директора Каспийского трубопроводного консорциума Николая Горбаня, инфраструктура не пострадала.

«Отгрузка нефти на пришвартованные танкеры осуществляется в штатном режиме. Инфраструктура КТК не получила повреждений», – сообщил Николай Горбань, генеральный директор КТК.

Пока нет информации о времени возобновления движения судов. Представители КТК ждут дальнейших инструкций от капитана порта.

Ночью 4 августа российские военные пресекли попытку атаки украинских морских безэкипажных катеров на базу Военно-морского флота в Новороссийске. Экипажи кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец» действовали оперативно, предотвратив неблагоприятные последствия.