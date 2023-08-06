По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Отмечается, что изначально сигнал сирены был слышен в Киеве, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях. Затем воздушная тревога была объявлена и в других областях. В мессенджерах сообщалось, что ВС России осуществили пуски из «Калибров» с акватории Черного моря.

Целью российских ракет являлись военные объекты ВСУ, расположенные в Николаевской, Одесской, Кировоградской и Хмельницкой областях. Местные жители сообщили о взрывах в Киеве, Запорожье, Житомире и Херсонской области. О взрыве в Хмельницкой области сообщили представители Облгосадминистрации.

Более 10 взрывов было в населенном пункте Староконстантиновка Хмельницкая область. Отмечается, что в районе города размещен один их аэродромов украинской армии.

В местных Телеграм-каналах сообщается, что 5 августа через Киевскую область был замечен пролет гиперзвуковых ракет в сторону Винницы и Полтавы. По словам очевидцев, был очень мощный удар по аэродромам ВСУ.