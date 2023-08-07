Солдаты Вооруженных сил Украины, прошедшие ранее обучение в Великобритании, отказываются выходить на боевые позиции. Пленный украинский военнослужащий Юрий Романюк поделился этой информацией с агентством РИА Новости.

Согласно его рассказу, так называемые «британцы», как их называют в украинской армии, отличаются от обычных мобилизованных военнослужащих тем, что имеют другую форму и лучшую подготовку. Однако, по словам Романюка, их боевой настрой оставляет желать лучшего.

Пленный военный сообщил, что этих солдаты настойчиво призывали выходить на боевые позиции. Однако они отказались это делать, ссылаясь на то, что не готовы к этому. Этот инцидент произошел после первых потерь в их подразделении.