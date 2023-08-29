Командование ВС Украины с маниакальной настойчивостью продолжает бросать в контрнаступление стратегические резервы, не считаясь с огромными потерями личного состава и бронетехники. Кадры очередного штурма в лоб российских позиций украинскими боевиками были опубликованы бойцами ОБТФ «Каскад» в своем Телеграм-канале.

На опубликованных кадрах можно увидеть очередную «дорогу смерти», усеянную взорванной бронетехникой вооруженных сил Украины. Российские бойцы продолжают планомерно уничтожать ударами из ПТРК украинские бронетранспортеры, которые командование ВСУ посылает в лобовые атаки, на хорошо укрепленные позиции российских военнослужащих.

Причем данные кадры в очередной раз подтверждают огромные потери украинской стороны в ходе широко анонсированного контрнаступления, начавшееся на Запорожском и Южно-Донецком направлениях еще 4 июня. С тех пор в Сети появилось огромное количество фото и видео с горящими танками Leopard, бронетранспортерами Bradley и другой натовской бронетехникой, переданной ВСУ западными странами.