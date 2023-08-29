После остановки работы так называемой зерновой сделки портовая инфраструктура Украины на реке Дунай стала ключевой в вопросе экспорта украинского зерна. Однако пропускная способность дунайских портов, ввиду устаревшей инфраструктуры, не способна справиться c экспортом всего объема продовольствия. Об этом в своем материале со ссылкой на аналитика компании Kpler Алексиса Эллендера пишет издание New York Times.

Основная проблема заключается в том, что крупные океанские балкера не могут безопасно пройти по узкому руслу реки Дунай ввиду своих огромных размеров и большой осадке. Попытка провести морской балкер по речке может закончится посадкой на мель, что приведет к блокировке всего движения по водной артерии, отмечает аналитик.

Вторая проблема заключается в нехватке квалифицированных лоцманов, которые могли бы безопасно и быстро осуществлять проводку грузовых судов по узкому руслу реки Дунай. При этом погодные условия также могут внести свои коррективы в пропускную способность. По словам аналитика, если Европу поразит засуха, как и прошлым летом, то реки станут менее полноводными.

Таким образом и без того небольшая максимальная осадка в реке будет ограничена еще больше, что в свою очередь негативно отразиться на объеме груза, который можно будет загрузить в трюма судна, резюмировал эксперт.