В ночь с 13 на 14 августа Вооруженные силы России нанесли массированные ракетные удары по городам Одесса и Запорожье. Военный эксперт Юрий Кнутов выразил мнение, что целью атаки было подавление
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В ночь с 13 на 14 августа Вооруженные силы России нанесли массированные ракетные удары по городам Одесса и Запорожье. Военный эксперт Юрий Кнутов выразил мнение, что целью атаки было подавление систем ПВО противника и нанесение ударов по личному составу.

Целью обстрела в Одессе были портовые склады и сооружения, которые имеют важное значение для Киева, так как через морской путь поступает часть западного вооружения для украинских Вооруженных сил.

Кнутов также указал, что местный гипермаркет «Фоззи» подвергся атаке не российской ракетой, а ракетой украинской системы ПВО. Видео, опубликованные в сети, показывают, как боеприпас отклоняется от своего курса и падает на землю.

Кроме того, еще два удара пришлись по центру Одессы — целью могло стать здание СБУ, которое находится в центре города. По некоторым данным, во время ночных ударов по Одессе в городе могли находиться Буданов и Залужный — ранее оба планировали поездку в портовый город.

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