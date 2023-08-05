В ночь на 5 августа находящийся в 32-х милях от Керченского пролива гражданский танкер Sig получил повреждение машинного отсека в районе ватерлинии с правого борта. Об этом сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлота). Причиной повреждения, по всей вероятности, является атака морского надводного дрона. На борту гражданского судна находилось 11 членов экипажа. Пострадавших нет.

По сообщению Росморречфлота, судно находилось на южном подходе к Керченскому проливу, когда получило повреждение. Пострадавших нет, и танкер находится на плаву. На данный момент возле судна находятся спасательные буксиры Азово-Черноморского филиала «Морспасслужбы»: СБС «Меркурий» и НИС «Импульс». Решается вопрос, каким образом будет буксироваться поврежденный гражданский танкер Sig.

Представители Морского спасательно-координационного центра Новороссийска заявили, что разлива топлива с танкера не произошло.