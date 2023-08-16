Сфера строительства и недвижимости предлагает самые высокие зарплаты для пенсионеров, согласно исследованию, проведенному сервисами «Работа.ру» и «СберПодбор». Эти результаты были предоставлены РИА Новости.

Кандидаты, ищущие работу в данных отраслях, могут рассчитывать на заработок в размере 88 тысяч рублей. В сфере агропромышленности предлагается зарплата в размере 70 тысяч рублей, в области транспорта и логистики – 65 тысяч рублей.

Средний уровень заработной платы для пенсионеров, которые не обладают специфическим опытом и навыками, составляет 45 тысяч рублей. Это относится к позициям в офисной сфере, бизнес-услугах, а также в сферах красоты и здоровья. В области услуг заработок может составить 43 тысячи рублей.

В сфере торговли пенсионеры могут рассчитывать на 36 тысяч рублей, в телекоммуникациях – на 33 тысячи, в области маркетинга и PR – на 32 тысячи, а в образовательной и культурной сферах – на 30 тысяч.

Общий анализ был проведен почти по 40 тысячам вакансий, размещенным на различных интернет-ресурсах.