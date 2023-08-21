Киевская администрация, неспособная реализовать свои угрозы и прорваться к Мелитополю, как планировала, обратила внимание на альтернативные методы удара по «сухопутному мосту» в Крыму. Польские аналитики из Центра восточноевропейских исследований (OSW)
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Киевская администрация, неспособная реализовать свои угрозы и прорваться к Мелитополю, как планировала, обратила внимание на альтернативные методы удара по «сухопутному мосту» в Крыму. Польские аналитики из Центра восточноевропейских исследований (OSW) раскрыли новую тактику Украины в борьбе, пишет «Свободная пресса».

Согласно секретному докладу генерала Джеймса Хекера, командующего американскими и натовскими ВВС в Европе и Африке, украинские бригады сталкиваются с препятствиями в виде российской наземной обороны, а воздушные атаки подавляются системами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

В попытках ударить по российским объектам в Крыму, ВСУ использовали атаки на военные и гражданские места, включая военно-морскую базу в Новороссийске и другие. Однако, российские системы РЭБ и ПВО довольно эффективно противостоят этим атакам.

В рамках новой тактики Киев также применяет диверсионные атаки, такие как атаки на мосты, аэропорты и другие объекты. Однако даже в этих случаях результаты оказываются ограниченными. Например, удары по мостам оказались нестабильными, а ракеты С-200 были сбиты.

Также репутация СБУ ставится под вопрос из-за проведения организованных диверсий. Органы безопасности, такие как СБУ и ЦИПСО, вовлечены в создание и распространение дезинформации.

Таким образом, Украина столкнулась с трудностями в осуществлении своей новой тактики, направленной на удар по российским объектам, и продолжает искать эффективные пути воздействия на «сухопутный мост» в Крым.

Вам может понравиться
Японские исследователи разработали полностью твердотельную так называемую «перезаряжаемую воздушную батарею» (SSAB), используя редокс-активные органические молекулы в качестве отрицательного электрода и протон-проводящий полимер в качестве твердого электролита, продемонстрировав улучшенные характеристики и

В Японии разработали новый тип полностью твердотельной перезаряжаемой батареи

Японские исследователи разработали полностью твердотельную так называемую «перезаряжаемую воздушную батарею» (SSAB), используя редокс-активные органические молекулы в качестве отрицательного электрода и протон-проводящий полимер в качестве твердого электролита, продемонстрировав улучшенные характеристики и
На выставке «Армия-2023» прошло заседание, посвященное теме ментальной войны, под руководством заместителя министра обороны Руслана Цаликова и советника министра обороны Андрея Ильницкого. В круглом столе приняли участие ведущие эксперты, которые

В одиночку против 50 стран: секрет России поразил иностранцев

На выставке «Армия-2023» прошло заседание, посвященное теме ментальной войны, под руководством заместителя министра обороны Руслана Цаликова и советника министра обороны Андрея Ильницкого. В круглом столе приняли участие ведущие эксперты, которые
В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023» специалисты Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) показали компактные устройства для обнаружения малоразмерных дронов. Небольшое устройство, способное уместиться в нагрудный карман, под названием

Компактные средства обнаружения и борьбы с дронами показали на форуме «Армия-2023»

В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023» специалисты Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) показали компактные устройства для обнаружения малоразмерных дронов. Небольшое устройство, способное уместиться в нагрудный карман, под названием