Киевская администрация, неспособная реализовать свои угрозы и прорваться к Мелитополю, как планировала, обратила внимание на альтернативные методы удара по «сухопутному мосту» в Крыму. Польские аналитики из Центра восточноевропейских исследований (OSW) раскрыли новую тактику Украины в борьбе, пишет «Свободная пресса».

Согласно секретному докладу генерала Джеймса Хекера, командующего американскими и натовскими ВВС в Европе и Африке, украинские бригады сталкиваются с препятствиями в виде российской наземной обороны, а воздушные атаки подавляются системами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

В попытках ударить по российским объектам в Крыму, ВСУ использовали атаки на военные и гражданские места, включая военно-морскую базу в Новороссийске и другие. Однако, российские системы РЭБ и ПВО довольно эффективно противостоят этим атакам.

В рамках новой тактики Киев также применяет диверсионные атаки, такие как атаки на мосты, аэропорты и другие объекты. Однако даже в этих случаях результаты оказываются ограниченными. Например, удары по мостам оказались нестабильными, а ракеты С-200 были сбиты.

Также репутация СБУ ставится под вопрос из-за проведения организованных диверсий. Органы безопасности, такие как СБУ и ЦИПСО, вовлечены в создание и распространение дезинформации.

Таким образом, Украина столкнулась с трудностями в осуществлении своей новой тактики, направленной на удар по российским объектам, и продолжает искать эффективные пути воздействия на «сухопутный мост» в Крым.