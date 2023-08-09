Западные официальные представители начали делать более реалистичные оценки относительно способности украинских вооруженных сил «захватить значительные территории». Тем не менее, Соединенные Штаты по-прежнему сохраняют надежду на возобновление успешных наступательных операций со
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Западные официальные представители начали делать более реалистичные оценки относительно способности украинских вооруженных сил «захватить значительные территории». Тем не менее, Соединенные Штаты по-прежнему сохраняют надежду на возобновление успешных наступательных операций со стороны Украины. Таковым выводам пришел CNN после беседы с высокопоставленными чиновниками.

«В ближайшие несколько недель они продолжат наблюдать, есть ли возможность добиться какого-либо прогресса. Однако мне кажется маловероятным, что у украинских военнослужащих будет успех, способный изменить баланс конфликта», — заявил один из западных дипломатов.

CNN подчеркивает, что основной проблемой для украинских вооруженных сил стали многоуровневые российские оборонительные линии на восточном и южном направлениях, а также десятки размещенных мин.

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