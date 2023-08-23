На форуме IMAF генеральный директор завода «Москвич» Ханс-Петер Мозер поделился информацией о предстоящих новинках на конвейере предприятия. Сначала на рынок выйдет модель «Москвич-6», а затем к ней присоединятся «Москвич-5» и
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На форуме IMAF генеральный директор завода «Москвич» Ханс-Петер Мозер поделился информацией о предстоящих новинках на конвейере предприятия. Сначала на рынок выйдет модель «Москвич-6», а затем к ней присоединятся «Москвич-5» и «Москвич-8». В рамках международной выставки MIMS в Москве был представлен лифтбек «Москвич-6», который планируется начать собирать до конца 2023 года.

Лифтбек «Москвич-6» демонстрирует схожесть с моделью Sehol A5 Plus от компании JAC. Автомобиль оснащен 1,5-литровым турбированным 150-сильным бензиновым двигателем и новой 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод осуществляется только на передние колеса. Варианты комплектации включают электронные системы безопасности, мультимедийные системы с камерами кругового обзора, подушки безопасности, парковочные датчики и другие опции.

Автомобиль имеет длину 4780 мм, ширину 1820 мм и высоту 1492 мм. Колесная база составляет 2770 мм. Отличительной чертой является практичный багажник объемом 540 л, который может увеличиться до 1650 л при сложенных задних сиденьях.

Вам может понравиться
В зоне боевых действий оказываются самые разнообразные людей, среди которых не только военные, но и водители, строители и волонтеры. Трагическая смерть одного из них, дальнобойщика Олега Мошакова, привлекла внимание к

Чего добиваются родные погибшего в зоне СВО водителя, который был «вне закона»

В зоне боевых действий оказываются самые разнообразные людей, среди которых не только военные, но и водители, строители и волонтеры. Трагическая смерть одного из них, дальнобойщика Олега Мошакова, привлекла внимание к
Западные партнеры киевского режима начали искать альтернативные пути разрешения конфликта на Украине после провала широкомасштабного контрнаступления ВСУ на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Об этом в своем аналитическом материале для Sky

Эксперт Белл: провал ВСУ на поле боя заставил Запад искать мирный способ завершения конфликта

Западные партнеры киевского режима начали искать альтернативные пути разрешения конфликта на Украине после провала широкомасштабного контрнаступления ВСУ на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Об этом в своем аналитическом материале для Sky
Экс-помощник министра финансов США, экономист Пол Крейг Робертс заявил, что весь мир тем или иным образом спонсировал военные конфликты США  на Ближнем Востоке. Таким же образом, большая часть стран мира

Американский экономист: весь мир занимался финансированием военных конфликтов США

Экс-помощник министра финансов США, экономист Пол Крейг Робертс заявил, что весь мир тем или иным образом спонсировал военные конфликты США  на Ближнем Востоке. Таким же образом, большая часть стран мира