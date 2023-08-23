На форуме IMAF генеральный директор завода «Москвич» Ханс-Петер Мозер поделился информацией о предстоящих новинках на конвейере предприятия. Сначала на рынок выйдет модель «Москвич-6», а затем к ней присоединятся «Москвич-5» и «Москвич-8». В рамках международной выставки MIMS в Москве был представлен лифтбек «Москвич-6», который планируется начать собирать до конца 2023 года.

Лифтбек «Москвич-6» демонстрирует схожесть с моделью Sehol A5 Plus от компании JAC. Автомобиль оснащен 1,5-литровым турбированным 150-сильным бензиновым двигателем и новой 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод осуществляется только на передние колеса. Варианты комплектации включают электронные системы безопасности, мультимедийные системы с камерами кругового обзора, подушки безопасности, парковочные датчики и другие опции.

Автомобиль имеет длину 4780 мм, ширину 1820 мм и высоту 1492 мм. Колесная база составляет 2770 мм. Отличительной чертой является практичный багажник объемом 540 л, который может увеличиться до 1650 л при сложенных задних сиденьях.