Технику НАТО, захваченную у ВСУ во время спецоперации на Украине, планируют представить на международном военно-техническом форуме «Армия-2023», который пройдет с 14 по 20 августа в Кубинке. Как передает РИА Новости,
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Технику НАТО, захваченную у ВСУ во время спецоперации на Украине, планируют представить на международном военно-техническом форуме «Армия-2023», который пройдет с 14 по 20 августа в Кубинке. Как передает РИА Новости, это сообщение поступило из близких к ситуации источников.

Согласно этим данным, в рамках форума будут показаны различные образцы трофейной техники НАТО, захваченной российскими военными в ходе спецоперации. Среди демонстрируемых экспонатов будут и боевые машины пехоты, и другие образцы западной бронетехники.

Ранее, в июне, Владимир Путин, президент России, отметил, что немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley, поставляемые Украине, быстро уничтожаются в зоне СВО. По его заявлениям, как Bradley, так и Leopard, отлично горят. Путин пояснил, что внутри этих машин происходит взрыв боекомплектов, из-за чего «все разлетается в разные стороны».

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