На международном военно-техническом форуме «Армия-2023» был представлен боевой модуль «Нарвал», способный уничтожать морские беспилотные аппараты. Новинка была презентована «Уралвагонзаводом», входящим в состав государственной корпорации «Ростех». Об этом сообщило РИА Новости.

Боевой модуль «Нарвал» управляется дистанционно. Он способен наносить поражение легкобронированным морским объектам. Также он эффективен против низколетящих воздушных целей. Дальность поражения составляет до 600 метров. Установить данный боевой модуль можно на судах, имеющих водоизмещение до 20 тонн. Причем он может быть использован не только как вспомогательная, но и как основная система вооружения. Боевой модуль «Нарвал» снабжен пулеметом «Корд» с калибром 12.7 миллиметров.

Отметим, что международный военно-технический форум «Армия-2023» проводится с 14 по 20 августа в населенном пункте Кубинка (Московская область). В ходе мероприятия было представлено много новых видов вооружения.