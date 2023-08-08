На секретной военной базе Портон-Даун, принадлежащей Великобритании, начала свою работу суперлаборатория для разработки прототипов вакцины против потенциальной «Болезни X». Согласно сообщению издания The Mirror, понятие «Болезнь X» означает не конкретное заболевание, а неизвестный патоген, который способен вызвать новую пандемию.

Известно, что разрабатываемую вакцину британские специалисты смогут адаптировать к конкретному заболеванию в течение 100 дней после обнаружения вируса вместо создания нового препарата.

Однако ранее директор Агентства по безопасности в сфере здравоохранения Великобритании, Дженни Харрис, указывала на увеличивающийся риск новых пандемий из-за изменений климата и роста численности населения на планете.

«Мы не можем предугадать, что может стать «Болезнью X», однако мы можем подготовиться к распространению определенных групп вирусов», – заключила Харрис.