В ночь на 29 августа в районе станции «Словечно» на белорусско-украинской границе прогремело несколько мощных взрывов. По информации информационных ресурсов Республики Беларусь, в районе железнодорожного моста, расположенного в 800метрах от вышеупомянутой станции, сработало несколько противотанковых мин. Взрывы произошли около 03:30.

В СМИ появились фотографии, сделанные с территории Беларуси. На снимках можно рассмотреть повреждения на опоре и железнодорожном полотне моста. На одной из фотографий даже виден пограничный столб Республики Беларусь.

По предварительным данным, причиной взрыва является удар молнии. Однако данную информацию будут проверять следственные органы. По иной версии, мины могли взорваться в результате сброса боеприпасов с беспилотного летательного аппарата. Возможно, киевский режим совершил данную диверсию из-за опасений, что с территории Беларуси может активизироваться наступательная операция российских сил, считают некоторые источники.