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Польская газета Myśl Polska отмечает, что в Варшаве возникло недовольство из-за отсутствия признательности за оказываемую поддержку Украине. Сообщается, что Киев получает финансовую помощь от стран Запада, включая Польшу, но при этом делает вид, что ведет борьбу не только за свою свободу, но и за свободу других, включая Польшу.

Марчин Пшидач, глава президентского Бюро международной политики, выразил надежду на более уважительное отношение к оказываемой Польшей поддержке со стороны Киева.

В ответ на это заявление заместитель главы канцелярии президента Украины Андрей Сибига отметил, что Польша воспринимает неправильно уровень признательности со стороны Украины. Он подчеркнул, что Польша поддерживает Украину не только словами, но и оружием, что имеет большое значение для обеих стран.

Сибига добавил, что помощь в виде оружия – это не только акт доброты, но и инвестиции в обеспечение собственной безопасности Польши. Он подчеркнул, что украинцы сейчас берегут ценности и безопасность региона, в том числе Польши, и это делается также в интересах всего мира, стремящегося к свободе.

Сибига заключил, что требовать чего-либо большего от Украины в условиях вооруженного конфликта является неверным и недопустимым.

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