Российская армия нанесла мощный удар из уникальных реактивных систем залпового огня «Торнадо» по пунктам дислокации иностранных наемников ВС Украины в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в своем материале сообщает журнал Military Watch Magazine.

По словам начальника пресс-центра группировки «Юг» Вадима Астафьева, военнослужащие российской армии поразили пункт управления наемников, сражающихся на стороне украинских боевиков. Пункты дислокации и управления иностранных наемников были уничтожены реактивными системами залпового огня «Торнадо» в окрестностях населенного пункта Николаевка на Луганском направлении.

Американский журналист отмечает, что особенность РСЗО «Торнадо» заключается в возможности применения высокоточных реактивных снарядов, которые способны поражать цели на большом расстоянии.

Ранее Министерство обороны РФ отчиталось об использовании управляемых реактивных снарядов для РСЗО «Торнадо-С» для поражения важных военных объектов противника в зоне проведения СВО.