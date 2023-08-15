Политический аналитик Богдан Безпалько высказался о значимости операции по освобождению Артемовска (Бахмута) ЧВК «Вагнер» для СВО. По его мнению, «вагнеровцы» своими действиями семь месяцев сковывали значительные силы ВСУ и подвергались
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Политический аналитик Богдан Безпалько высказался о значимости операции по освобождению Артемовска (Бахмута) ЧВК «Вагнер» для СВО.

По его мнению, «вагнеровцы» своими действиями семь месяцев сковывали значительные силы ВСУ и подвергались уничтожению. В результате освобождения населенного пункта была выровнена и установлена линия фронта.

К тому же операция главы ЧВК Евгения Пригожина имела еще один важный аспект – информационно-психологический.

«Украина сама в лице своих СМИ, своих спикеров придала двум городам Соледару и Бахмуту сакральное значение: «Не будет Соледара – не будет Украины», был такой лозунг. Потом его перенесли на Бахмут, и оба эти города пали. И это нанесло достаточно мощный удар информационно-психологический как по украинской армии, так и по украинскому обществу», — рассказал Безпалько.

Вам может понравиться
В первый день форума «Армия-2023» автомобильная пробка на въезд в подмосковный парк «Патриот» растянулась на протяжении 1,5 километра, что привело к ожиданию в течение около часа, как сообщил корреспондент РИА

Пробка перед парком «Патриот» на форум «Армия-2023» достигает 1,5 километра

В первый день форума «Армия-2023» автомобильная пробка на въезд в подмосковный парк «Патриот» растянулась на протяжении 1,5 километра, что привело к ожиданию в течение около часа, как сообщил корреспондент РИА
Еще один воздушный борт с российскими туристами, который выполняет рейс Анталия-Москва, не может вылететь якобы из-за технических проблем с самолетом. Об этом сообщают пассажиры авиарейса, которые застряли в турецком аэропорту.

Уже второй самолет с российскими туристами не может вылететь из Анталии

Еще один воздушный борт с российскими туристами, который выполняет рейс Анталия-Москва, не может вылететь якобы из-за технических проблем с самолетом. Об этом сообщают пассажиры авиарейса, которые застряли в турецком аэропорту.
Прихожане Киево-Печерской лавры причащаются в воскресную службу через решетку закрытых ворот храма. Соответствующие кадры были опубликованы в официальном Телеграм-канале Украинской православной церкви. Как можно увидеть на опубликованных кадрах, молитвенное стояние

Священники Киево-Печерской лавры причащают прихожан через решетку

Прихожане Киево-Печерской лавры причащаются в воскресную службу через решетку закрытых ворот храма. Соответствующие кадры были опубликованы в официальном Телеграм-канале Украинской православной церкви. Как можно увидеть на опубликованных кадрах, молитвенное стояние