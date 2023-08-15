Политический аналитик Богдан Безпалько высказался о значимости операции по освобождению Артемовска (Бахмута) ЧВК «Вагнер» для СВО.

По его мнению, «вагнеровцы» своими действиями семь месяцев сковывали значительные силы ВСУ и подвергались уничтожению. В результате освобождения населенного пункта была выровнена и установлена линия фронта.

К тому же операция главы ЧВК Евгения Пригожина имела еще один важный аспект – информационно-психологический.

«Украина сама в лице своих СМИ, своих спикеров придала двум городам Соледару и Бахмуту сакральное значение: «Не будет Соледара – не будет Украины», был такой лозунг. Потом его перенесли на Бахмут, и оба эти города пали. И это нанесло достаточно мощный удар информационно-психологический как по украинской армии, так и по украинскому обществу», — рассказал Безпалько.