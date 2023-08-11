Сергей Нарышкин, директор Российской Службы внешней разведки, отметил, что образ разведчика Максима Исаева-Штирлица, воплощенный Вячеславом Тихоновым в культовом телесериале «Семнадцать мгновений весны», оказал значительное влияние на выбор профессии многими российскими разведчиками.

«Вячеслав Тихонов создал настолько выразительный образ разведчика Максима Максимовича Исаева, что его талантливое воплощение повлияло на выбор профессии многими молодыми людьми», — отметил Нарышкин.

Глава СВР также признался, что в начале своей карьеры в разведке, так же как и его молодые коллеги, он был под воздействием этого «глубокого образа».

В пятницу, 11 августа, исполняется 50 лет со дня премьеры «Семнадцати мгновений весны» на советском телевидении. Этот сериал считается наиболее известным и памятным изображением работы разведки в российской культуре.