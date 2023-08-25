Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры, снятые разведывательным беспилотным летательным аппаратом, на которых запечатлен момент прилета в цель высокоточного управляемого артиллерийского боеприпаса «Краснополь». Об этом сообщает РИА Новости. Разведывательный дрон
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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры, снятые разведывательным беспилотным летательным аппаратом, на которых запечатлен момент прилета в цель высокоточного управляемого артиллерийского боеприпаса «Краснополь». Об этом сообщает РИА Новости.

Разведывательный дрон обнаружил активность украинских боевиков на пересечении полевых дорог. Цель, укрывшаяся в лесопосадке, была подсвечена лазерным лучом с помощью дальномера-указателя, установленного на беспилотнике. Во время полета высокоточный боеприпас «Краснополь» использует аэродинамические рули для корректировки траектории своего полета в воздухе, чтобы с ювелирной точностью поразить цель.

На опубликованных кадрах можно заметить, что снаряд летит не по прямой траектории, а полого поворачивает в сторону цели наподобие крылатой ракеты. После этого следует взрыв точно в том месте, которое было подсвечено лазером. В итоге цель была уничтожена точным попаданием одного боеприпаса.

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