Многие немцы выступают против осуществления поставок на Украину крылатых ракет Taurus. Такие данные привел центр DeutschlandTrend, проводивший социологический опрос для телевизионного канала ARD. Германия не должна поставлять на Украину крылатые
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Многие немцы выступают против осуществления поставок на Украину крылатых ракет Taurus. Такие данные привел центр DeutschlandTrend, проводивший социологический опрос для телевизионного канала ARD.

Германия не должна поставлять на Украину крылатые ракеты большой дальности, считает 52 % респондентов. 36% опрошенных дали положительный ответ, поддержав это решение. Остальные не смогли ответить на данный вопрос.

Если рассматривать опрошенных, как сторонников партий, то среди поддерживающие «Зеленых», 68% опрошенных высказались за поставки, а 23% оказались против. Среди сторонников СвДП большая часть также выступили за осуществление поставок Taurus на Украину. А вот приверженцы немецкой партии «Альтернативы для Германии»(АдГ), преимущественно, не одобрили данное решение.

Отметим, что немецкое правительство приняло решение передать на Украину крылатые ракеты Taurus воздушного базирования класса «воздух-поверхность» большой дальности.

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