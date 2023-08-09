8 августа после продолжительной болезни умер известный переводчик Леонид Володарский. Он стал знаменитым благодаря озвучке многочисленных иностранных фильмов. «Московский комсомолец» напомнил, что многие считали этот голос результатом использования прищепки, которую
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8 августа после продолжительной болезни умер известный переводчик Леонид Володарский. Он стал знаменитым благодаря озвучке многочисленных иностранных фильмов.

«Московский комсомолец» напомнил, что многие считали этот голос результатом использования прищепки, которую переводчик надевал на нос на время работы. Но на самом деле все было иначе.

В юные годы Володарский сломал нос в драке. Затем он попал в автомобильную аварию и снова получил перелом носа. Именно эти два несчастных случая стали причиной такого голоса переводчика.

Володарский перевел на русский язык более 5000 фильмов, многие из которых были пиратскими. Он запомнился не только гнусавым голосом, но еще и отсутствием каких-либо эмоций и выразительности произносимых текстов.

Леонид еще с 4 лет начал изучать языки. Он владел английским и итальянским, испанским, французским и немецким. Володарский первым перевел на русский книги Стивена Кинга, сделав их доступными для широкой аудитории в РФ.

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