7 августа российские ВС нанесли серию ударов по запорожскому заводу «Мотор-Сич». Аналитик Гаагского центра стратегических исследований Патрик Болдер объяснил главную цель этой атаки. Он напомнил, что в ноябре прошлого года
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7 августа российские ВС нанесли серию ударов по запорожскому заводу «Мотор-Сич». Аналитик Гаагского центра стратегических исследований Патрик Болдер объяснил главную цель этой атаки.

Он напомнил, что в ноябре прошлого года единоличным владельцем крупного украинского предприятия стало министерство обороны. Оно намеревалось использовать завод в сотрудничестве с турецкими производителями беспилотных аппаратов Bayraktar. Именно «Мотор-Сич» должен был изготавливать двигатели для этих разведывательно-ударных дронов.

Кроме того, предприятие производило силовые установки для вертолетов и самолетов, оставаясь единственным в стране, работающим в военной сфере.

Удар с использованием гиперзвуковых ракет «Кинжал» и крылатых «Калибров» фактически уничтожил предприятие, а также лишил киевский режим надежд на создании собственной боевой авиации и беспилотников в сотрудничестве с Турцией.

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