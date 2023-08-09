Обозреватель издания «Московский Комсомолец» Дмитрий Попов считает, что не стоит надеяться, что украинское контрнаступление «выдохнется», когда начнется период дождей и бронетехника увязнет в грязи. Также не стоит рассчитывать на уход
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Обозреватель издания «Московский Комсомолец» Дмитрий Попов считает, что не стоит надеяться, что украинское контрнаступление «выдохнется», когда начнется период дождей и бронетехника увязнет в грязи. Также не стоит рассчитывать на уход Зеленского по разным причинам и на решение коллективного Запада надавить на Украину в интересах России.

Автор материала отмечает, что ВСУ приняли решение назначить в качестве спикера для англоязычной аудитории трансгендера Чирилло, заявившего, что русские являются нелюдями, так как не исповедуют ценностей Запада, а выбрали «тиранию и диктатуру». Журналист отмечает, что в этом случае происходит главная манипуляция, когда Запад выдает за прогресс свое вырождение и бунт против природы. Завершение конфликта на Украине проблему не решит, появится вероятность возникновения новых «горячих точек».

Поэтому, считает автор статьи, следует радикально перестраивать свою промышленность и армию, чтобы всегда быть наготове и во всеоружии. Не стоит бояться слова «государственная идеология» и не следует ждать одобрения «западных партнеров», уверен Дмитрий Попов.

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