Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», утверждает в своем личном Telegram-канале, что спецслужбы Украины несут ответственность за крушение самолета, в котором погиб основатель ЧВК «Вагнер»
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Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», утверждает в своем личном Telegram-канале, что спецслужбы Украины несут ответственность за крушение самолета, в котором погиб основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Он подчеркнул, что в данном случае не просто случайная смерть постигла Пригожина, а это сделали «конкретные мрази», и подчеркнул, что это украинские спецслужбы.

Миронов также сравнил ситуацию с неудачной попыткой украинских спецслужб ликвидировать писателя Захара Прилепина, отметив, что на этот раз они, по его словам, все-таки достигли своей цели в отношении Пригожина.

Кроме того, лидер партии выразил уверенность, что возмездие за смерть главы ЧВК «Вагнер» будет неизбежным.

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