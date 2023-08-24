Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», утверждает в своем личном Telegram-канале, что спецслужбы Украины несут ответственность за крушение самолета, в котором погиб основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Он подчеркнул, что в данном случае не просто случайная смерть постигла Пригожина, а это сделали «конкретные мрази», и подчеркнул, что это украинские спецслужбы.

Миронов также сравнил ситуацию с неудачной попыткой украинских спецслужб ликвидировать писателя Захара Прилепина, отметив, что на этот раз они, по его словам, все-таки достигли своей цели в отношении Пригожина.

Кроме того, лидер партии выразил уверенность, что возмездие за смерть главы ЧВК «Вагнер» будет неизбежным.