Корпорация Microsoft заявила, что после 30 сентября 2023 года не планирует продлевать свою лицензию российским компаниям. С этой ситуацией будет разбираться Минцифры России, сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев. 10
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Корпорация Microsoft заявила, что после 30 сентября 2023 года не планирует продлевать свою лицензию российским компаниям. С этой ситуацией будет разбираться Минцифры России, сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев.

10 августа появилась информации, что американская корпорация не станет продлевать свою лицензию для российских компаний. Об этом сообщило информационно-аналитическое агентство TelecomDaily со ссылкой на письмо техподдержки Microsoft. Шадаев отметил, что сейчас Минцифры разбирается, насколько данная информация является правдивой. «Мы выясняем, насколько это подтвержденный факт», – отметил министр.

По словам Шадаева, все прекрасно понимали, что это произойдет рано или поздно. Поэтому многие компании уже перешли на российские операционные системы на базе Linux. Он подчеркнул, что софту от Microsoft уже есть альтернатива.

Отметим, что корпорация Microsoft приостановила продажи своей новой продукции и предоставление услуг в России после начала СВО на Украине в феврале 2022 года.

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