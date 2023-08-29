Отечественный пассажирский самолет SJ-100, собранный из импортозамещенных комплектующих, совершил свой первый полет. Летные испытания длились 54 минуты на высоте три километра со скоростью 343 километра в час. Кадры с летных
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Отечественный пассажирский самолет SJ-100, собранный из импортозамещенных комплектующих, совершил свой первый полет. Летные испытания длились 54 минуты на высоте три километра со скоростью 343 километра в час. Кадры с летных испытаний были опубликованы в Телеграм-канале Минпромторга.

Изначально самолет должен был выпускаться в сотрудничестве с европейскими производителями и комплектоваться двигателями французско-российского производства SaM146, однако после введения санкций со стороны ЕС было принято решение об установке на SJ-100 отечественных двигателей ПД-8.

Всего на борту самолета было заменено около 40 систем и агрегатов иностранных компаний на разработки отечественных специалистов. В перечень систем российского производства, по словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, вошли авионика, вспомогательные силовые установки, шасси, комплексная система управления, система кондиционирования, противопожарной защиты и многое другое.

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