В рамках спецоперации на Украине артиллеристы из одного из подразделений Воздушно-десантных войск РФ продолжают активно уничтожать вооруженные средства, военную технику и противника на артемовском направлении. Видеозаписью боевых действий с участием
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В рамках спецоперации на Украине артиллеристы из одного из подразделений Воздушно-десантных войск РФ продолжают активно уничтожать вооруженные средства, военную технику и противника на артемовском направлении. Видеозаписью боевых действий с участием артиллерийских систем «Мста-Б» поделилось Министерство обороны России в пятницу, 25 августа.

В ходе спецоперации артиллеристы из состава десантных войск ежедневно ведут контрбатарейную борьбу с Вооруженными силами Украины. Для поддержания позиций на западных окраинах Артемовска (также известного как Бахмут), они используют комплекс разведывательных беспилотных летательных аппаратов «Орлан-30» с системой лазерного наведения.

В ходе боевых задач расчеты буксируемых артиллерийских гаубиц применяют различные типы боеприпасов, включая фугасные, осколочно-фугасные и высокоточные. Это дает им возможность нанести максимальный ущерб бронетехнике и военнослужащим противника на оптимальной дистанции.

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