В тг-каналах появилось видео с последствиями удара беспилотника ВСУ по железнодорожному вокзалу в Курске. Сообщается о сильном пожаре и пяти пострадавших.

К счастью, находившиеся на вокзале люди получили только легкие порезы, вылетевшими из-за взрывной волны стеклами. Дрон врезался в крышу здания и, по сообщениям местных жителей, взорвался. Это привело к сильному возгоранию, на место выехали экстренные службы.

По имеющейся на данный момент информации, на здание вокзала рухнули обломки дрона, который был сбит зенитной ракетой противовоздушной обороны.

Ранее об ударе по вокзалу Курска рассказал губернатор региона Роман Старовойт.

В ночь на 20 августа украинские БПЛА атаковали также Москву, но все беспилотники удалось сбить на подлете к столице, пострадавших и разрушений нет.