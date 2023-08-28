Министерство иностранных дел Японии призвало своих граждан, находящихся в Китае, проявлять осторожность из-за увеличивающихся беспорядков в связи с вопросом о сбросе радиоактивной воды из АЭС «Фукусима-1». Сообщает об этом агентство Bloomberg.

Дипломатическое ведомство порекомендовало, чтобы японские граждане, находящиеся на территории Китая, избегали громких разговоров на родном языке и поддерживали бдительность в окружающей среде при посещении японских посольств и консульств.

Министерство также подчеркнуло в своем заявлении, что японцы должны держаться подальше от мест проведения любых демонстраций, связанных с протестами против планового сброса радиоактивной воды, и избегать съемки таких событий.

Ранее председатель партии Комэйто Японии Нацуо Ямагути отменил свою поездку в Китай из-за недопустимости визита из-за начала процесса сброса радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1».