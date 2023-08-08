Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России, написал в своем Telegram-канале, что Россия обладает достаточными ресурсами для решения задач специальной военной операции. По мнению Медведева, 15 лет назад Россия энергично
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Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России, написал в своем Telegram-канале, что Россия обладает достаточными ресурсами для решения задач специальной военной операции.

По мнению Медведева, 15 лет назад Россия энергично отреагировала на подлую атаку на Цхинвал и дала жесткий ответ агрессоуа. Он отметил, что, аналогично событиям 2008 года, Россия продолжит стремиться к достижению мирного урегулирования на своих условиях.

Ранее Дмитрий Медведев предупредил Украину о возможных дополнительных ударах в ответ на атаку на российский танкер «Сиг» в Керченском проливе.

Он отметил, украинские власти реагируют только на жесткость и силу. Медведев указал, что в случае если Украина намеревается устроить экологическую катастрофу в Черном море, ей следовало бы ожидать ее в части территории, которая в будущем окажется под контролем Польши.

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