Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России, написал в своем Telegram-канале, что Россия обладает достаточными ресурсами для решения задач специальной военной операции.

По мнению Медведева, 15 лет назад Россия энергично отреагировала на подлую атаку на Цхинвал и дала жесткий ответ агрессоуа. Он отметил, что, аналогично событиям 2008 года, Россия продолжит стремиться к достижению мирного урегулирования на своих условиях.

Ранее Дмитрий Медведев предупредил Украину о возможных дополнительных ударах в ответ на атаку на российский танкер «Сиг» в Керченском проливе.

Он отметил, украинские власти реагируют только на жесткость и силу. Медведев указал, что в случае если Украина намеревается устроить экологическую катастрофу в Черном море, ей следовало бы ожидать ее в части территории, которая в будущем окажется под контролем Польши.